Sergipe irá receber mais de 126 mil doses de vacinas

A previsão é que a primeira remessa com três lotes de vacinas chegue ainda no final da manhã da próxima terça-feira, 27, no Aeroporto Internacional Santa Maria, contendo 11.300 doses da AstraZeneca, 38.000 da CoronaVac e mais 700 do imunizante CoronaVac Monodose. Já na quarta-feira, 28, serão cinco volumes com 52.750 doses da vacina da AstraZeneca e 23.400 da Pfizer.

A expectativa é que o Programa Estadual de Imunização distribua os lotes dos imunizantes para os municípios sergipanos na quinta-feira, 29, após a chegada das vacinas, a qual irá contribuir para o avanço da campanha de vacinação em todo o território do estado.

Com esse quantitativo, a Secretaria de Estado da Saúde vai alcançar o número de 2.542.800 doses recebidas do Governo Federal. Segundo a SES, 1.462.471 vacinas já foram enviadas para os municípios sergipanos. Dessas, 974.913 imunizantes foram aplicados em primeira dose, 296.864 de pessoas completaram o ciclo vacinal com a dose de reforço e 38.867 receberam a dose única até o presente momento.

