Sergipe inicia distribuição de novo lote com 47 mil doses de vacinas

De acordo com a SES, a partir de segunda-feira (3), deve-se iniciar a vacinação de alguns grupos de pessoas com comorbidade, inseridos nessa primeira fase: pessoas com doença renal crônica em terapia de substituição renal (diálise) de 18 a 59 anos, gestantes e puérperas com comorbidades, a partir de 18 anos; pessoas com comorbidades de 59 anos e pessoas com deficiência permanente cadastradas no Programa de Benefício Prestação Continuada (BPC) de 59 anos.