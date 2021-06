“A distribuição para os setenta e cinco municípios começou às 8h da manhã deste sábado. As regionais de Aracaju e Socorro retiraram na central e a Secretaria de Estado da Saúde fez o transporte com os caminhões para as demais regionais ”, explica Ana Beatriz Lira, enfermeira do Programa Estadual de Imunização da SES.

Os imunizantes enviados aos municípios, segundo o que ficou pactuado na última reunião entre os técnicos da Secretaria da Saúde e gestores municipais, serão destinados para garantir a cobertura vacinal dos grupos prioritários e também efetivar o avanço da vacinação por faixa etária. No momento Sergipe contabiliza 1.107,130 doses recebidas do Governo Federal e segue cumprindo, de acordo com as remessas enviadas, as estratégias de enfrentamento à covid-19.