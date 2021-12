Sergipe ganha representação na Rede de Líderes Fundação Lemann

O Estado de Sergipe passa a ganhar mais um representante na Rede de Líderes Fundação Lemann, que reúne um grupo de pessoas que exercem liderança e potencial de mudar o Brasil. Com os novos 60 nomes aprovados, entre eles o do vice-presidente de Estratégia, Internacionalização e Inovação do Grupo Tiradentes e presidente do Conselho de Administração do Tiradentes Innovation Center, professor Domingos Machado, a Rede passa a ser aprovada por 698 pessoas que atuam em diversos setores.

Com o papel principal de desenvolver lideranças comprometidas com a transformação do país, a Rede de Líderes possibilita troca de experiências, realização de projetos, além da possibilidade de desenvolvimento pessoal e profissional para conseguir atingir objetivos e apoiar na resolução dos principais problemas coletivos do Brasil.

De acordo com a Fundação Lemann, “o processo seletivo foi feito com base na indicação de nomes pelos atuais membros, que também participaram da seleção, realizando entrevistas e papos com os potenciais ingressantes. 240 pessoas foram indicadas e cerca de 40 membros da Rede participaram do comitê de seleção”.

Conexão

O processo seletivo ocorreu entre os meses de agosto a novembro/2021 e para Domingos Machado, a oportunidade é ímpar. “Se conectar com outros membros através de plataformas, eventos, programas e debates e debates promovidos pela Fundação Lemann e pela própria rede, é uma oportunidade ímpar. Além disso, temos a possibilidade de transformar o Brasil em um país mais justo e avançado, com potencial de contribuir com resoluções para os os principais desafios do país através de iniciativas de impacto social”, pontua o presidente do Conselho de Administração do Tiradentes Innovation Center.

Conheça mais sobre a Rede de Líderes Fundação Lemann.

Quem é

Domingos Machado é graduado em Tecnologia em Processamento de Dados pela Universidade Tiradentes e em Ciência da Computação pela Universidade Federal de Sergipe, além de mestre em Ciência da Computação pela Universidade Federal de Pernambuco. Foi diretor de Tecnologia da Informação, professor, pró-reitor de graduação da Unit e diretor de Inteligência Competitiva no Grupo Tiradentes.

Atualmente é membro fundador da Associação de Gestores de TI do Estado de Sergipe (CIO-SE), conselheiro da BETT Educar, coordenador/membro do Movimento Inova+Sergipe, coordenador da MetaRed Brasil/CiberSegurança, vice-presidente de Estratégia, Internacionalização e Inovação do Grupo Tiradentes e presidente do Conselho de Administração do Tiradentes Innovation Center.

Asscom | Grupo Tiradentes