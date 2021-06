Sergipe está entre os seis estados que poderão aplicar a vacina russa Sputnik

Governadores do Norte e do Nordeste — que compraram mais de 37 milhões de doses da vacina russa SputnikV –, se reuniram neste final de semana para definir os próximos passos, depois de a Anvisa aprovar a importação e distribuição do imunizante russo.

Apesar do aval da agência reguladora, o acesso ao imunizante é limitado aos seis estados que entraram com pedido de importação na agência: Bahia, Maranhão, Sergipe, Ceará, Pernambuco e Piauí.

“Nessa reunião, os governadores conversaram sobre a execução desses contratos, pela erradicação do coronavírus. E isso só é possível com vacinas”, disse Flávio Dino (PCdoB), presidente do Consórcio da Amazônia Legal e governador do Maranhão, por meio de nota divulgada após o encontro.

O fundo russo de investimento direto divulgou uma nota comemorando a autorização para importação da vacina e disse que a decisão, “em diversos estados brasileiros, abrirá o acesso a um dos melhores medicamentos contra o coronavírus do mundo”.

Na segunda-feira, há expectativa de outra reunião entre os governadores, com representantes da Anvisa e do fundo soberano russo para definir os próximos passos.

