Sergipe derrota o Lagarto na primeira partida da final do Sergipão 2021

O confronto também marcou a estreia do árbitro de vídeo no futebol sergipano

Sergipe e Lagarto entraram em campo na tarde deste sábado (15), na arena Batistão, em Aracaju. O primeiro jogo da grande final do Campeonato Sergipano da Série A1, foi marcado por muitas emoções e quatro gols. O confronto também marcou a estreia do árbitro de vídeo no futebol sergipano e na arena Batistão.

No primeiro tempo, o VAR entrou em ação e logo aos 16 minutos marcou pênalti para o Sergipe. A arbitragem entendeu que o goleiro André Luiz acabou agredindo o meia Doda do Sergipe. Na cobrança Everton Ageu marcou para o Sergipe. Aos 32 minutos, o lateral Da Silva ampliou para os donos da casa. Após cobrança de escanteio, o lateral acertou um belo chute.

No segundo tempo, aos 23 minutos, o atacante Paulinho marcou o terceiro do jogo. Ele recebeu e bateu firme dentro da área. Não demorou muito e aos 35 minutos, o atacante Tiquinho diminuiu o prejuízo do Lagarto. O meia Daniel bateu firme e Tiquinho desviou para os fundos das redes. Final: Sergipe 3×1 Lagarto.

Com a vitória, o Sergipe tem a vantagem de perder por um gol de diferença que conquista o título do Sergipão EsporteNetSP. A partida final será no próximo sábado, no estádio Paulo Barreto de Menezes, em Lagarto.