Sergipe conquista 12 medalhas e quatro troféus nos Jogos Universitários Brasileiros (JUBs) em Brasília-DF

As competições dos Jogos Universitários Brasileiros (JUBs) em Brasília-DF foram encerradas nesta segunda-feira, 18. A delegação da Universidade Tiradentes (Unit) já está retornando para Sergipe, trazendo 12 medalhas e quatro troféus conquistados nos jogos. A Confederação Brasileira do Desporto Universitário (CBDU) ainda divulgará o ranking final das disputas.

De acordo com o coordenador do Unit Esportes, Walter Thiessen, os times se saíram bem. “Esses dois últimos dias foram intensos, com muitas finais e disputas de troféus. Nas finais fomos campeões no futsal e vôlei femininos, vice-campeões no handebol masculino e terceiro lugar no basquete feminino. O vôlei masculino acabou perdendo a semifinal e a disputa do terceiro lugar, ficando em quarto. O handebol feminino não se classificou para a próxima fase. O saldo final foi maravilhoso. Nós fizemos história”, informou.

A participação da Unit com 115 atletas nesta edição representa uma das maiores delegações que Sergipe já teve nos jogos. “Foram vários pontos positivos, não somente nas conquistas e parte técnica, mas também com nossa estrutura, organização e presença no evento, que foram muito marcantes. Ficamos conhecidos como os ‘azuizinhos’. Estávamos em todos os lugares torcendo e vibrando nas competições”, comentou Walter.

Para um dos atletas da Unit, Bruno Costa, do time de handebol, participar dos JUBs valeu a pena. “Nem nos meus melhores sonhos imaginei que a minha volta ao handebol seria com uma medalha de prata nos JUBs. Para ser sincero, acho que nem eu confiei tanto em mim como esse elenco confiou, e eu sou eternamente grato a Deus por ter me dado a oportunidade de jogar ao lado desses campeões. O ouro não veio por pouco, mas estou muito feliz de ter chegado até aqui e por ter sido presenteado com essa família e com um treinador inigualável”, disse.

Segundo Samuel Nascimento, também do time de handebol da Unit, jogar com o time foi inesquecível. “Uma experiência incrível que eu ainda não tinha sentido. O resultado final não veio, mas tenho certeza que todos deram o seu melhor dentro de quadra. A união que tivemos durante toda a competição, e antes dela também, foi o que nos trouxe até esse 2º lugar. Todos nós somos vencedores e merecedores dessa medalha. Tenho muito orgulho de vocês e digo mais, nossa história só começou, o melhor ainda está por vir”, descreveu.

