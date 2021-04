Sergipe bate recorde de internações em UTIs por COVID-19: com 97%, estado tem apenas 7 vagas disponíveis

Na noite de hoje (21), a Secretaria de Estado da Saúde de Sergipe divulgou o boletim epidemiológico sobre a COVID-19. Nas últimas 24 horas, ocorreram 729 novos casos 25 mortes que estavam em investigação e foram confirmadas.

O estado figura-se na décima posição no ranking nacional de mortes pelo novo coronavírus por cada 100 mil habitantes. Desde o início da pandemia, 193.271 pessoas já testaram positivo para a Covid-19, 176.222 pacientes foram curados e outros 4.034 morreram.

As internações em unidades de terapia intensiva chamam a atenção. A maior taxa de ocupação dos leitos adultos públicos de UTIs exclusivas para o tratamento de COVID-19 foi registrada nesta quarta-feira, 21 de abril. Dos 232 existentes, apenas 7 estão disponíveis, o que representação uma lotação de 97%. A situação não é diferente na rede privada, que opera com 100% de sua capacidade de lotação para adultos. Ao todo, 424 pessoas estão internadas em UTI.

Veja as descrições dos 25 óbitos: um homem, 68 anos, de Aracaju, com hipertensão; uma mulher, 38 anos, de Itabaiana, com obesidade; uma mulher, 85 anos, de Estância, com hipertensão e diabetes; uma mulher, 74 anos, de Aracaju, com hipertensão; um homem, 47 anos, de Salgado, sem comorbidade; uma mulher, 68 anos, de Aracaju, sem comorbidade; uma mulher, 75 anos, de Pinhão, com doença cardiovascular crônica, diabetes e hipertensão; uma mulher, 56 anos, de São Cristóvão, com hipertensão e obesidade; uma mulher, 34 anos, de Aracaju, sem comorbidade; um homem, 57 anos, de Pedrinhas, sem comorbidade; uma mulher, 36 anos, de Aracaju, com diabetes; uma mulher, 54 anos, de Tobias Barreto, com hipertensão e diabetes; um homem, 28 anos, de Aracaju, com obesidade; um homem, 47 anos, de Aracaju, com hipertensão; uma mulher, 88 anos, de Aracaju, sem comorbidade; um homem, 73 anos, de Neópolis, sem comorbidade; uma mulher, 50 anos, de Aracaju, com obesidade, hipertensão e diabetes; uma mulher, 65 anos, de Aracaju, com hipertensão e diabetes; um homem, 50 anos, Nossa Senhora do Socorro, com doença neurológica crônica; um homem, 67 anos, de Nossa Senhora do Socorro, sem comorbidade; um homem, 71 anos, de Areia Branca, com diabetes; um homem, 88 anos, de Laranjeiras, com hipertensão; um homem, 79 anos, de Aracaju, com hipertensão, obesidade e doença renal crônica; um homem, 56 anos, de Nossa Senhora do Socorro, com diabetes; uma mulher, 78 anos, de Poço Verde, ex-tabagista.

Com informações da SES