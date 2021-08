Sergipe avança na adequação das regras estaduais ao Novo Mercado de Gás

O governo de Sergipe realizou nesta segunda-feira (2) solenidade para apresentação do Plano Tributário do Setor de Óleo e Gás do Estado de Sergipe, desenvolvido pelo Escritório Machado Meyer Advogados através de parceria com o Fórum Sergipano de Petróleo e Gás (FSP&G) e o Instituto Fecomércio.

Na oportunidade, também ocorreu a assinatura de decretos relacionados à modernização regulatória para o setor.

Também foi concedido pela Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese) ao ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, o título de cidadão sergipano. O encerramento ocorreu com a entrega da Comenda do Mérito Aperipê a seis personalidades que se destacaram nas suas áreas de atuação, em benefício do desenvolvimento de Sergipe.

O evento contou com o apoio institucional da Fecomércio e do F5 News.