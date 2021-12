Sergipano é referência no Direito Tributário em São Paulo

Há mais de 10 anos atuando na capital paulista, Daniel Passos é formado pela Unit desde 2008.

Uma imagem chamava a atenção de Daniel Passos quando assistia ao noticiário na televisão: o exercício da profissão de juiz. Quando escolheu o curso superior que iria fazer, não poderia pensar em outro a não ser em Direito. Mas os planos haviam mudado um pouco e ele se via como um futuro advogado. Formado pela Universidade Tiradentes (Unit), hoje ele é advogado especialista em Direito Tributário na cidade de São Paulo.

Ao fazer a escolha, ele não previa aonde iria chegar, mas sabia de uma coisa: “eu tinha certeza de que a melhor escolha que eu poderia fazer era cursar Direito na Unit. Quando fui fazer minha inscrição para o vestibular da Unit, eu escolhi Direito certo que de fazia a escolha de um curso que me prepararia para ser um bom profissional”, afirmou Daniel.

Em 2004, após ingressar no curso, o caminho do futuro advogado foi intenso e mesmo ainda de se formar, ele já tinha sido aprovado no Exame da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB). “Tamanha era a preparação e a qualidade do curso que, ainda cursando, eu fui aprovado no Exame da Ordem. Então, quando colei grau em janeiro de 2009 eu já era advogado, já tinha sido aprovado no exame da OAB”, disse.

“Eu me recordo de que foi algo muito simbólico, porque a gente teve na minha turma mais de 90% de aprovação no exame da ordem ainda durante o curso de Direito. Foi algo impressionante. Com muita orientação da coordenação na época, com muita estrutura para os alunos que iam fazer o exame da ordem, sem colocar de lado a fase final de conclusão do curso. Eu tinha que entregar monografia, eu tinha que fazer prova e ainda assim eu consegui ser aprovado no exame da ordem”, relembrou o egresso.

Pouco tempo após a formatura, Daniel foi para São Paulo-SP, onde construiu a carreira em Direito Tributário. Foi representante da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (FIESP) no Conselho Municipal de Tributos, cursa a segunda pós-graduação, agora em Direito Corporativo, e é gestor do contencioso tributário em um escritório de advocacia, responsável por mais de 150 clientes e 500 processos.

Para ele, a Unit deu uma importante base teórica para construir uma carreira sólida. “O curso da Unit conseguiu trazer uma boa base do Direito, uma base teórica importante, de formação. Os primeiros anos foram intensos, profundos, com muito conteúdo teórico importante, mas o curso trouxe também a prática jurídica e a vivência dessa prática ao longo dos anos da graduação, sem deixar de lado a fundamentação teórica. Independentemente da profissão a ser seguida, é o que se espera do bacharel em Direito: uma profundidade de conhecimento teórico. E isso a Unit foi capaz de me dar”, concluiu Daniel.

