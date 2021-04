Ser um especialista proporciona maior visibilidade na carreira

Com a pós-graduação é possível atingir novos conhecimentos, ampliar a área de atuação profissional, além de proporcionar maior visibilidade no mercado de trabalho. Atualmente, o investimento na carreira significa mais destaque, boa colocação e remuneração.

Diante das demandas do mercado de trabalho, a pós-graduação Lato sensu torna-se um diferencial, já que por meio dela é possível aproximar o profissional das práticas da carreira. Para o coordenador de pós-graduação lato sensu da Universidade Tiradentes, professor Dr. Paulo Eduardo Martins, investir na carreira é fundamental principalmente as qualificações exigidas.

“A pós-graduação lato sensu acaba sendo um diferencial porque é fundamental estar atento às mudanças no mercado e as tendências que o mercado traz, com a pós-graduação lato sensu é possível fazer isso com mais agilidade”.

A escolha da instituição para a realização da pós-graduação lato sensu deve ser criteriosa para atender as necessidades do aluno e do mercado de trabalho. “Nas nossas especializações, o corpo docente é criteriosamente pensado em função do mercado e nas experiências dessas pessoas com o mercado para que a experiência agregue conhecimento para quem busca a especialização”, ressalta o coordenador geral.

Confiar nas diretrizes da instituição escolhida é necessário para ter uma maior segurança na qualidade do curso oferecido, uma boa relação entre o corpo acadêmico e aluno proporciona maior conforto durante a pós-graduação. Como afirma o egresso de Tecnologia de Projetos e Gestão da Qualidade na Construção Civil da Unit, Rafael Quintiliano.

“O que me levou a escolher a pós-graduação na Unit foi todo o sucesso e confiança que obtive na graduação através de prêmios e artigos publicados. Minha experiência na pós-graduação foi muito positiva”.

Pós-graduação Lato sensu

Para aqueles que estão iniciando a pós-graduação ou pensando em ingressar, o professor Paulo Eduardo aconselha que o indivíduo tenha dedicação, atenção ao mercado e busque seguir capacitando-se. Outra dica é aproveitar o networking, as trocas de experiências da pós-graduação e desfrutar da oportunidade de aprofundar conceitos e ferramentas para que o profissional se prepare para o mercado de trabalho.

Até mesmo para quem está insatisfeito na carreira, a pós-graduação lato sensu pode levar a novos rumos. Para os graduados que não estão satisfeitos com a carreira inicialmente escolhida, uma das possibilidades é migrar para uma nova área e dar um rumo diferente a carreira.

Para saber todos os cursos possíveis que a Unit oferece, acesse: http://unit.br/pos.

Assessoria de Imprensa | Unit