Senar abre inscrições para cursos profissionalizantes no setor agropecuário

O Serviço Nacional de Aprendizagem Rural em Sergipe (Senar/SE) está com inscrições abertas para os cursos gratuitos do Programa Senar Jovem nas cadeias de Bovinocultura de Corte, Gestão e Administração Rural, Equideocultura, Fruticultura, Bovinocultura de Leite e as novidades que são as áreas de Aquicultura, Máquinas e Implementos Agrícolas, Avicultura e Grãos. As inscrições podem ser realizadas até o dia 04 de fevereiro.

O Senar Jovem tem como principal objetivo qualificar a mão de obra dos jovens agricultores, filhos de trabalhadores rurais e pessoas interessadas em trabalharem no Agro, formando profissionais habilitados nas principais áreas do setor agropecuário, como assistente agropecuário, possibilitando que atuem como empreendedores em sua propriedade ou na gestão das fazendas de terceiros. Desde 2019, o Senar vem capacitando esses jovens com idade entre 16 e 30 anos e garantindo oportunidade de emprego, muitos, após mostrarem competência, já saem empregados em propriedades que, por vezes, já foram visitadas durantes as aulas práticas.

“Essa é uma forma que encontramos para despertar no jovem a visão do celeiro de oportunidades que o setor agropecuário tem. Também visa resolver um grande problema que ocorre no setor que é a oferta de mão de obra qualificada no campo.”, explica o gerente técnico do Senar Sergipe, Saymo Fontes.

Curso Profissionalizante

O curso será ministrado na modalidade híbrida (remota e presencial), com carga horária de 400 horas e duração prevista de 9 meses, aulas teóricas on-line em dois dias na semana no período noturno com duração de 3 horas, além das aulas aos sábados em fazendas, onde aprendem na prática o conteúdo teórico.

Inscrições

As inscrições para o processo seletivo são gratuitas e realizadas de forma On-line, através do formulário no Google Forms, além do upload da documentação exigida no edital, de acordo com o tipo de público, através do link: https://forms.gle/aSH8jFuRjghqbmao7 .

Para a execução do Senar Jovem uma parceria é firmada através de Termo de Cooperação Técnica, com as prefeituras e sindicatos rurais, este ano os polos de apoio estão localizados nos municípios de:

Nossa Senhora das Dores (Bovinocultura de Corte)

Aracaju (Gestão e administração rural e Aquicultura)

Lagarto (Equideocultura) e Itabaianinha (Fruticultura)

Itabaiana (Máquinas e Implementos Agrícolas)

Itaporanga D’Ajuda (Avicultura)

Carira (Grãos)

Nossa Senhora da Glória (Bovinocultura de Leite)

São 30 vagas para cada polo de apoio presencial.