SENAI capacitará trabalhadores durante 2ª Expo Indústria

A 2ª Expo Indústria, Comércio e Serviço terá oficinas de qualificação profissional para capacitar 72 profissionais em duas áereas: alimento e motociclets. Os cursos serão ofertados pelo SESI/SENAI/IEL, que colocarão duas unidades móveis de treinamento no estacionamento do Shopping Peixoto, local que receberá a feira nos dias 28 a 30 de abril.

As unidades oferecerão as oficinas nos dias 25 a 27 de abril, período que antecede a feira. Os cursos ofertados na área de confeitaria serão de Salgados e Bolos de Vitrine; na área de mecânica serão Técnicas de manutenção elétrica em motocicletas e Técnicas de manutenção mecânica em motocicletas.

Para fazer a inscrição basta os alunos apresentarem os documentos necessários: Cópia do RG; Cópia do CPF; Cópia do Comprovante de Residência e Cópia do comprovante de escolaridade (Ensino fundamental incompleto). Link: http:// portaleducacional.fies.org.br/ FrameHTML/web/app/Edu/ PortalProcessoSeletivo/?c=3&f= 2&ps=109#/es/informacoes

O gerente de Relações com o Mercado SESI/SENAI/IEL, Marcelo Matos, comentou sobre os serviços ofertados. “Estaremos participando da 2º Expo Indústria e no local disponibilizaremos duas unidades móveis, uma de alimento e outra de moticicletas, onde irão acontecer oficinas, de 20 horas cada uma, na segunda, terça e quarta. No dia 28, data da abertura da feira, iremos entregar os certificados aos alunos”, informou.

O gestor também destacou que o sistema terá um estande dentro da Expo Indústria. “Também teremos uma estande dentro da feira, com a participação da Federação das Indústrias, com o SESI/SENAI/IEL, onde mostraremos as indústrias e empresas de Itabaiana o que a federação e as três casas poderão ajudar com serviços de qualidade e preço justo. Nossa ideia é movimentar a parte de educação, saúde, segurança do trabalho, estágios e consultorias, levando todo nosso portfolio”, afirmou Marcelo.

Para maiores informações, entrar em contato com Luiz Bispo, vice-presidente da Acese/Itabaiana (79) 99954-0326.

CRONOGRAMA DAS OFICINAS:

UNIDADE MÓVEL DE PANIFICAÇÃO:

1 Oficina de: Salgados

C. Horária: 12h

Alunos/Turma: 20

Período de realização: 25/04 à 27/04/2022

Horário da oficina: 08hs às 12hs

Perfil de entrada: Idade a partir de 16 anos;

Conteúdo da oficina:

• Noções de boas práticas de fabricação

• Produção de salgados: quiche

o fritos (coxinha, bolinho de queijo, quibe),

o de massa fermentada (enroladinho de salsicha, bauru, esfirra, pão delícia),

o de massa brisée (empada, pastel de forno,).

1 Oficina de: Bolos de Vitrine

C. Horária: 12h

Alunos/Turma: 20

Período de realização: 25/04 à 27/04/2022

Horário da oficina: 13hs às 17hs

Perfil de Entrada: Idade a partir de 16 anos;

Conteúdo da oficina:

• Noções de boas práticas de fabricação

• Produção de bolos:

o Com cobertura de Chantilly

o Com cobertura de Ganache

o Com cobertura de brigadeiro

o Naked Cake

o Bolo Piscina

UNIDADE MÓVEL DE MECÂNICA DE MOTOCICLETA:

1 Oficina de: Técnicas de manutenção elétrica em motocicletas.

C. Horária: 12h

Alunos/Turma: 16

Período de realização: 25/04 à 27/04/2022

Horário da oficina: 08hs às 12hs

Perfil de Entrada: Idade a partir de 16 anos;

Conteúdo da oficina:

• Grandezas elétricas e instrumentos de medição;

• Manutenção elétrica preventiva/corretiva

1 Oficina de: Técnicas de manutenção mecânica em motocicletas.

C. Horária: 12h

Alunos/Turma: 16

Período de realização: 25/04 à 27/04/2022

Horário da oficina: 13hs às 17hs

Perfil de Entrada: Idade a partir de 16 anos;

Conteúdo da oficina:

• Lubrificantes e filtros;

• Sistema de freios;

• Manutenção mecânica preventiva/corretiva