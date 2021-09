Senador garante recurso para asfaltamento em Tobias Barreto

O senador Rogério Carvalho (PT-SE) participou, nesta quarta-feira (8), do ato de assinatura de ordem de serviço para pavimentação e entrega de equipamentos e máquinas para 18 municípios de Sergipe, na Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf), em Aracaju.

No total, o senador petista garantiu cerca R$ 12 milhões, sendo R$ 10,9 milhões para obras de asfalto e R$ 1,5 milhão para aquisição de tratores. arado, carretas e freezer.

“É sempre uma emoção participar da entrega desses maquinários e da contratação das obras de asfalto, porque sei o quanto são importantes para a melhoria da qualidade de vida dos meus conterrâneos sergipanos e para a geração de emprego e renda nesses municípios”, disse o senador Rogério.

“É sempre uma emoção participar da entrega desses maquinários e da contratação das obras de asfalto, porque sei o quanto são importantes para a melhoria da qualidade de vida dos meus conterrâneos sergipanos e para a geração de emprego e renda nesses municípios. É uma oportunidade também de prestarmos conta das ações do nosso mandato em favor de Sergipe. É assim que seguiremos trabalhando para construir um estado melhor para todos”, disse os senador Rogério.

Os municípios que serão beneficiados por obras de asfalto asseguradas pelo senador Rogério são: Canindé de São Francisco, Cristinápolis, Feria Nova, Maruim, Muribeca, Salgado, Santana do São Francisco, São Domingos e Tobias Barreto. Já os maquinários e equipamentos são para as cidades de Araua, Boquim, Canindé de São Francisco, Carira, Cristinápolis, Feira Nova, Graccho Cardoso, Japoatã, Muribeca, Pacatuba, Santa Luzia do Itanhim, São Domingos e São Francisco.

PREFEITOS

O prefeito de Maruim, Gilberto Maynard, destacou que esses recursos chegaram em boa hora. “Queremos agradecer ao senador, pois vamos pavimentar ruas da sede que está necessitando. A população estava precisando muito, pois o asfalto traz conforto e beleza para a cidade”, disse.

No mesmo sentido, o prefeito de Salgado, Givanildo Costa, afirmou que os recursos trazem benefícios para o povo. “O povoado Água Fria será beneficiado com a pavimentação asfáltica, estamos precisando demais, uma vez que o paralelepípedo fica desgastado com o tempo, quando colocamos o recapeamento asfáltico dura muito mais tempo, traz conforto e comodidade para o povo que tanto precisa. Quero agradecer muito ao senador por essa parceria é esse investimento”, explicitou.

O prefeito de Muribeca, Mário de Sandra, também agradeceu a iniciativa do senador petista. “Foram mais um 1,5 milhões em investimentos público para nossa cidade. Era uma demanda de 40 anos que foi atendida em menos de oito meses. São os pequenos que absorvem as demandas e nós temos um senador que atende a expectativa do povo. Muito obrigado, Rogério”, agradeceu.

Fonte: Senador Rogério Carvalho