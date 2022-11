Senac/SE: abertas as inscrições para as oficinas de gastronomia que serão ofertadas durante o Natal Iluminado

Dentro da programação do Natal Iluminado, que este ano tem como tema “Família, amor e Paz”, a carreta de Turismo e Hotelaria, do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial – Senac/SE, ofertará vários cursos e oficinas. A programação começa dia 9 de novembro, com duas oficinas de 4h/aula cada uma. Na parte da manhã, das 9h às 13h, será a de tortas salgadas, e à tarde, das 15h às 19h, sobre drinks da estação. As mesmas oficinas serão ofertadas nos dias 12 e 21 de dezembro, respectivamente, ambas no período da tarde.

Durante o Natal Iluminado, serão realizadas 26 oficinas, sendo três destinadas ao público infantil, a partir do dia 9 de novembro até o dia 22 de dezembro. A carreta chega ao Centro de Aracaju no dia 1º de novembro quando começa a ser preparada para a realização dos cursos e oficinas. A unidade móvel ficará ao lado do Restaurante Senac Bistrô Cacique Chá, na Praça Olímpio Campos.

“Além das oficinas, teremos três cursos, com duração de 15h cada um. Todos foram pensados para que os participantes possam ter uma renda extra agora no final de ano”, explica Rafael Ramos, gerente do Núcleo de Desenvolvimento e Inovação Educacional (NDIE).

As inscrições para oficinas e cursos já estão abertas e podem ser feitas presencialmente na unidade Senac Aracaju, na Central de Atendimento com acesso pela Rua Vila Cristina, n. 81.

Clique aqui e confira as oficinas e os cursos.

Ascom Senac/SE