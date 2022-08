Semana da Pátria: Secretaria de Educação divulga programação do 7 de setembro

A Secretaria de Estado da Educação, do Esporte e da Cultura (Seduc) divulgou nesta quinta-feira (18) a programação da Semana da Pátria, que vai acontecer entre os dias 1º e 7 de setembro.

Por este ano também ser celebrado o Bicentenário da Independência do país, vai ser produzido um novo formato para as ações que vão acontecer nas escolas estaduais, no Arquivo Público de Sergipe e pela Banda Interescolar da Secretaria de Estado da Educação (SecBanda).

No dia 1º de setembro, às 9h, no Centro de Excelência Atheneu Sergipense, acontece a abertura da Semana da Pátria, com a Banda Marcial do Corpo de Bombeiros Militar de Sergipe. No momento, acontece, ainda, a formação do pelotão de estudantes com as 75 bandeiras dos municípios sergipanos e do acendimento da tocha na Capitania dos Portos de Sergipe para a 85ª Corrida do Fogo Simbólico da Pátria

No dia 7 de setembro, a partir das 8h, vai ser realizado o desfile militar na avenida Barão de Maruim. Já o desfile cívico vai acontecer nos bairros e comunidades de Aracaju com programações em dias alternados:

A partir das 14h30

10/09 – bairro Castelo Branco, nas avenidas Nestor Sampaio e São João Batista;

11/09 – bairro Augusto Franco, na avenida Doutor José Tomaz D’Ávila Nabuco;

17/09 – bairro Siqueira Campos, na rua Alagoas;

18/09 – bairro Orlando Dantas, na avenida Francisco José da Fonseca;

24/09 – bairro Bugio, na avenida Poço do Mero e na rua Cleosvansóstenes dos Santos.

A partir das 8h

25/09 – bairro Santo Dumont, na rua São Francisco de Assis.

As escolas localizadas no interior do estado participam dos desfiles organizados por cada município.

Arquivo Público

A cerimônia de abertura acontece no dia 2, no horário das 9h às 12h, no auditório do Arquivo Público, onde será realizado o Recital de Cordel “A rima nos 200 Anos de Independência do Brasil”, com visitação escolar da rede estadual. Já no dia 5 de setembro, a partir das 8h, no hall da Biblioteca Pública Estadual Epiphânio Dória, acontece a abertura da exposição documental sobre a Segunda Guerra Mundial em Sergipe. A exposição fica disponível até o dia 9 de setembro. Ainda no dia 5, das 9h às 11h, será realizada palestra com o professor Luiz Antônio Cruz.

Na terça-feira, 6 de setembro, das 10h às 12h, será realizado de maneira online o Ciclo de Debates para o Bicentenário da Independência do Brasil, com o tema “Os sequestros da independência”.

