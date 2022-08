Sem David Luiz, Flamengo volta a relacionar goleiro Diego Alves para clássico contra Botafogo

Após ficar de fora dos gramados por pouco mais de dois meses, Diego Alves vai voltar a ser relacionado para um jogo do Flamengo, no clássico contra o Botafogo, neste domingo (28), às 18h, no Estádio Nilton Santos, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. O goleiro, de 37 anos, chegou a ser titular com Dorival Júnior nas quatro primeiras partidas do treinador, mas precisou ficar afastado por conta de pubalgia, problema recorrente em sua carreira.

Por outro lado, David Luiz não ficará à disposição do técnico para o duelo deste fim de semana, já que acabou sendo substituído no intervalo da vitória por 3 a 1 sobre o São Paulo, no Morumbi, pela ida das semifinais da Copa do Brasil, em função de suspeita de hepatite viral. Com cansaço, dores de cabeça e sono irregular, o zagueiro ainda aguarda os resultados dos exames feitos para confirmar o quadro e será poupado.

Apesar de retornar, Diego Alves vai começar com opção no banco. Não só pelo grande tempo de inatividade do goleiro, como também pela ótima fase e confiança de seu companheiro de posição, Santos, que vem se firmando cada vez mais como titular. Para pegar o Botafogo, Dorival vai continuar escalando o mesmo time alternativo, de olho no duelo com o Vélez pela Libertadores. A provável formação tem Santos; Matheuzinho, Fabrício Bruno, Pablo e Ayrton Lucas; Diego, Vidal e Victor Hugo; Everton Cebolinha, Marinho e Lázaro.