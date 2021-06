Seleção brasileira joga bem e goleia Peru por 4 a 0

Gol… e só!

Com escalação bastante diferente, o Brasil parece não ter se encontrado durante o primeiro tempo. Mesmo assim fez um gol, com Alex Sandro, aos 10 minutos, após cruzamento de Gabriel Jesus. Mas foi só. No restante do tempo, pouquíssima emoção e nenhuma outra grande chance criada pela seleção.

Brasil melhora

A apatia parece ter incomodado Tite, que voltou do intervalo com duas substituições. As entradas de Everton Ribeiro e Richarlison deram mais vibração ao ataque brasileiro. Mas foi uma jogada individual que realmente agitou o jogo.