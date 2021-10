Segunda edição do GameJam+ em Sergipe acontecerá em outubro

De 8 até o dia 10 de outubro, a Universidade Tiradentes sediará a segunda edição do evento que busca desenvolver um jogo único e inédito no período de 48h. Com horas intensas de desenvolvimento, arte, ilustração, animação, composição e design, a edição 2021 do GameJam+ irá acontecer totalmente online.Fábio Gomes Rocha, Coordenador Operacional dos Cursos de Computação e Jogos Digitais, revela que Sergipe já concentra o segundo maior número de inscritos para a competição no país.

O GameJam+ proporciona para os alunos uma experiência inovadora junto de outros desenvolvedores,seja para quem irá competir ou para quem apenas irá acompanhar a disputa. “O aprendizado é mostrar como funciona o mercado de jogo. Os competidores vão poder colocar em prática o que foi ensinado durante o curso e também precisarão lidar com o controle emocional para desenvolver um jogo em um curto período de tempo. E para quem não vai competir, também destacamos a empregabilidade e o Networking que é feito nesses eventos”, relata Fábio.

O GameJam+ aconteceu pela primeira vez em 2019 no estado e também foi sediado pela Unit. Na ocasião, a Universidade conquistou o segundo lugar na primeira seletiva da competição e alguns dos competidores foram selecionados para a etapa Nacional. Fábio também afirma que o evento traz visibilidade para Sergipe dentro do mercado de desenvolvimento de jogos “São iniciativas que são importantes para o aluno e para o estado de Sergipe como um todo”.

Com uma indústria milionária, os jogos digitais vão além da diversão e, atualmente, são usados em diversos campos como educação, saúde e fisioterapia, tornando- se um campo extremamente promissor para quem deseja ingressar neste mercado. No GameJam+2021, o aluno da Unit tem desconto e para se inscrever, o interessado deve acessar o www.eventbrite.com.br/e/ aracaju-gj-2122-tickets- 170496898814 e usar o código “alunosunit” no campo especificado.

Saiba mais sobre o evento

A Game Jam Plus é uma maratona de desenvolvimento de jogos e seus respectivos planos de negócio, e possui como principal meta o crescimento da indústria de economia criativa com novos jogos e estúdios. O evento surgiu desde 2016 e já aconteceu em diversos países da América, Europa e África. O evento tem como ideia fomentar o mercado de jogos com os pilares do marketing e negócios, trazendo mentorias e auxílio para participantes que disputam três etapas.

Assessoria de Imprensa | Unit