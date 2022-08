Grande caminhada com Bêta marca o final de semana na cidade de Tobias Barreto

Na última sexta-feira 26, aconteceu em Tobias Barreto uma grande caminhada com os candidatos apoiados por Dilson de Agripino e seu agrupamento, milhares de pessoas tomaram as principais ruas da cidade em apoio aos candidatos para deputado estadual, Bêta; Para deputado federal, Gustinho Ribeiro; Para o senado, Laercio Oliveira e para o governo do estado Fábio Mitidieri.

No final da cainhada aconteceu um comício na rua Itabaianinha onde os candidatos discursaram, Bêta falou das suas propostas no projeto político como deputado estadual, Gustinho Ribeiro destacou os recursos que ele destinou para Tobias Barreto na ordem de mais de 7 milhões de reais e ressaltou o compromisso com o município através de Dílson de Agripino. Já o candidato ao governo, Fábio prometeu construir um mercado hortifruti, demanda antiga da população. “Aqui eu quero reforçar uma promessa que eu já fiz ao prefeito Dílson. Quero dizer que eu vou construir o mercado hortifruti que vocês precisam aqui em Tobias Barreto. Porque eu sei que vocês estão precisando de melhores condições na feira, para acabar com a lama. Então esse é um compromisso firmado que eu vou cumprir quando for governador”, disse.

O prefeito Dílson de Agripino reafirmou seu apoio a Fábio para governador. “Eu estou com Fábio porque ele esteve comigo na minha caminhada para ser prefeito e porque sei que ele vai ser um bom governador para Sergipe. Agora eu preciso de um governador aliado ao meu lado, como Fábio vai ser. Para poder ajudar mais, para conseguir ampliar as políticas sociais e para construir esse mercado hortifruti que tanto precisamos, um anel viário e a pavimentação da rodovia que passa por aqui”, pediu.