Seduc prorroga inscrições para o processo seletivo de professores

Com a prorrogação, o edital respeitará o seguinte cronograma: a avaliação de títulos acontece no período de 13 a 21 de janeiro, com resultado preliminar sendo divulgado no dia 24 de janeiro, seguido da abertura da solicitação de recurso que será finalizado no dia 26 do mesmo mês, no site da Seduc. O resultado definitivo será disponibilizado no dia 31 de janeiro. As formações acontecerão de 7 a 17 de fevereiro.

Confira o edital completo.

Por g1 SE