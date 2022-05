Sebrae e Fundat firmam parceria para capacitar empreendedores

O Sebrae e a Fundação Municipal de Formação para o Trabalho (Fundat) assinaram nesta quinta-feira um termo de cooperação técnica para promover ações de consultorias voltadas à capacitação de empreendedores e o apoio ao desenvolvimento de ideias de negócio inovadoras na capital. As ações serão desenvolvidas pelos próximos 24 meses e tem como foco microempreendedores individuais (MEI) e potenciais empreendedores.

O plano de trabalho a ser executado pelas duas entidades contempla a oferta de cursos, palestras, oficinas, minicursos e consultorias nos polos de atendimento da Fundat, além do apoio para a realização de eventos como a Semana do Microempreendedor Individual, que será promovida pelo Sebrae entre os dias 16 e 20 de setembro.

O termo prevê ainda a capacitação dos colaboradores da Fundat por parte do Sebrae para ampliar o atendimento aos microempreendedores individuais que atuam na capital e o incentivo à formalização daqueles que ainda não possuem um negócio devidamente regularizado.

“ Essa parceria é importante porque amplia a oferta de serviços para os empreendedores, permitindo que eles encontrem de forma facilitada o apoio que precisam para gerenciar melhor seus negócios. É uma ação que com certeza terão resultados muito satisfatórios”, explica o superintendente do Sebrae, Paulo do Eirado

Apoio à inovação

A parceria entre as duas entidades vai permitir ainda o suporte a empreendedores para o desenvolvimento de ideias de negócio inovadoras. Serão beneficiados no mínimo oito empreendimentos, que serão selecionados por meio de um edital a ser lançado pela Fundat ainda este ano.

Eles serão contemplados gratuitamente com a metodologia de aceleração de empresas desenvolvida pelo Sebrae para ajuda-los a transformar as ideias em produtos e serviços.

“Isso será importante para viabilizar o surgimento de bons projetos e com maior chance de sobrevivência no mercado. A duração dessa parceria mostra que estamos fazendo um planejamento de ações não pensando apenas nesta gestão, mas considerando isso como uma estratégia de governo”, ressalta a presidente da Fundat, Edivaneide Lima