Sebrae abre processo para contratação de Agentes Locais de Inovação

O Sebrae em Sergipe abriu processo seletivo buscando contratar 32 bolsistas para atuar como Agentes Locais de Inovação (ALI) e cinco para bolsistas orientadores. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas até o dia 13 de agosto no site www.concepcaoconcursos.com.br.

Para participar da seleção de ALI é necessário ter formação superior em qualquer área do conhecimento, em curso reconhecido pelo Ministério da Educação (MEC). Já para o cargo de orientador, é necessário ter Pós-Graduação, experiência profissional e em atividades de orientação técnica conforme a modalidade pretendida.

O projeto terá a duração de até 23 meses. Os ALI receberão uma bolsa de R$ 5 mil e deverão atuar em uma das quatro áreas: transformação digital, inovação rural, produtividade e educação empreendedora. Esses bolsistas exercerão suas atividades nas regiões da Grande Aracaju, Agreste Central, Alto Sertão, Baixo São Francisco, Sul e Centro Sul sergipano.

Eles terão o papel de implantar a metodologia de inovação nas micro e pequenas sergipanas de forma a fomentar o aumento da produtividade, a transformação digital nos empreendimentos rurais e nos pequenos negócios e levar o conhecimento sobre inovação e empreendedorismo para as instituições públicas de ensino da educação básica.

Os bolsistas ALI deverão residir em um dos municípios da região de atuação escolhida ou assinar a declaração de compromisso de mudança até a data de assinatura do Plano de Trabalho. Já os orientadores receberão uma bolsa de R$ 6,5 mil e terão o papel de realizar mentorias para os bolsitas no uso e aplicação de ferramentas para implantação do processo de inovação, orientar os ALI e validar as informações inseridas em sistema informatizado de monitoramento e gestão definido pelo Sebrae, acompanhar os bolsitas na elaboração de um artigo e um estudo de caso, além de produzir relatórios mensais sobre as orientações acadêmica e publicar dois artigos.

Processo de seleção

O processo de seleção para o ALI é composto por três etapas: avaliação de conhecimentos (prova objetiva e discursiva, de forma online), análise curricular e documental e análise de perfil e competências, também de forma online. Já para as vagas de orientador serão duas etapas: análise documental e avaliação de habilidade e perfil. O resultado final será divulgado no dia 29 de agosto.

Durante o período de vigência do projeto o desempenho de cada bolsista será sistematicamente medido por instrumentos de acompanhamento e avaliação dos trabalhos. A bolsa poderá ser cancelada ou suspensão a qualquer momento em função do baixo desempenho.

A seleção dos bolsistas faz parte do Projeto Rede de Agentes Sebrae – Bolsistas de Extensão Tecnológica – é uma iniciativa desenvolvida no âmbito da Política de Inovação do Sistema Sebrae que tem como objeto a promoção da inovação para o desenvolvimento sustentável do país, por meio da utilização do Marco Legal de Ciência, Tecnologia e Inovação (MLCTI).

Mais informações sobre o processo seletivo também podem ser obtidas no site www.concepcaoconsursos.com.br.

UMC | Sebrae/SE