SE seleciona professores bolsistas para atuarem no Pronatec em Tobias Barreto

A Secretaria de Estado da Educação, do Esporte e da Cultura (Seduc) divulga a abertura do edital nº 21/2021, do Processo de Seleção Pública Simplificada para Professor Bolsista Pronatec Prisional – Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego – Cadastro Reserva, cujas inscrições devem ser feitas no período de 10 a 21 de agosto. As funções a serem preenchidas são para os cursos de padeiro, salgadeiro, barbeiro, serígrafo e depilador.

As vagas estão distribuídas entre unidades prisionais localizadas em Tobias Barreto, São Cristóvão e Nossa Senhora do Socorro. Para se inscrever, o candidato deverá preencher e encaminhar a ficha de inscrição, juntamente com a documentação exigida para o e-mail: pronatec.sepro@seduc.se.gov.br.

No ato da inscrição será exigida a seguinte documentação: ficha de inscrição devidamente preenchida; cédula de Identidade ou Carteira de Habilitação; CPF; Comprovante de residência atual (últimos três meses); Certificado de Serviço Militar, quando do sexo masculino; Título de Eleitor, com comprovante de votação ou declaração do TRE de quitação com as obrigações eleitorais referentes à última eleição; fotocópias de Diplomas ou Certificados de Conclusão de cursos na área pleiteada; declaração comprobatória da experiência profissional, original, expedida em papel timbrado, com carimbo e assinatura dos responsáveis pela instituição/estabelecimento, dentro da validade de 30 dias; fotocópia da carteira profissional, constando o início e o término da experiência, quando se tratar de instituição ou estabelecimento particular. Os certificados dos cursos definidos como pré-requisitos e exigidos para avaliação de títulos que não mencionarem a carga horária mínima de 40h e que não forem expedidos por Instituição Oficial ou Particular devidamente autorizada não serão considerados.

O resultado preliminar será divulgado no dia 25 de agosto. O período de 25 a 27 de agosto será reservado para a solicitação de recurso, que neste caso o candidato poderá interpor perante a Comissão do Processo Seletivo Simplificado do Programa Pronatec Prisional, até 24 horas, a partir da divulgação no site www.seduc.se.gov.br/concursos-selecoes.asp.

Mais informações sobre o edital podem ser obtidas no endereço: https://bit.ly/3xyKiQf.

Fonte: ASN