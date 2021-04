Saúde distribui novo lote de vacinas para os municípios sergipanos

Neste 15º lote, o Estado de Sergipe recebeu 31.200 doses dos imunizantes: 25.000 da Astrazeneca e 6.200 vacinas da Coronavac.

A logística de distribuição de vacinas implantada pela Secretaria de Estado da Saúde (SES) entrou em ação neste sábado, 24, para entregar as doses do último lote recebido no final da tarde de quinta, 22. As regionais de saúde recebem o novo lote de imunizantes contra a covid-19.