Saiba como usar a nota do Enem 2020 da melhor forma

A nota do Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM – é o primeiro passo rumo à realização do sonho da graduação de milhares de estudantes. Em Sergipe, a nota do Enem 2020 proporciona condições especiais para o candidato que escolher a Universidade Tiradentes – Unit. Até dia 30 de abril, o candidato pode se inscrever na Unit em tempo de começar o primeiro semestre de 2021, garantindo desconto na matrícula, durante todo o curso e isenção de mensalidades.

Na Unit, o candidato com nota do Enem 2020 terá 50% de desconto na matrícula (apenas para ingressantes no primeiro semestre 2021.1 conforme regulamento), isenção de duas mensalidades e ainda bolsa de 30% de desconto aplicada nas demais mensalidades até o final do curso elegível da campanha.

Para detalhes sobre as condições da campanha, acesse o regulamento em: www.unit.br/enem.

Mas quem tiver nota do Enem apenas dos últimos cinco anos, também pode se inscrever no vestibular da Unit. Basta ter concluído o ensino médio e realizado o Enem a partir de 2015 em diante e acessar: www.unit.br/regulamentos.

Vestibular Unit 2021.1

Os processos seletivos da graduação presencial e EAD de 2021.1 da Unit continuam abertos, com descontos de 30% e 25% de desconto, respectivamente. São várias as formas de ingresso:

por meio do vestibular on-line;

nota do ENEM a partir de 2015;

com reabertura de matrícula;

como portador de diploma

por transferência externa.

Confira todas as possibilidades em www.unit.br/regulamentos.

