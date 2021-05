ROUBO DE GADO: Suspeito morre em confronto com a Polícia em Tobias Barreto

O fato ocorreu na manhã do domingo, 23 de maio, quando Policiais Militares da Força Tática do 11° Batalhão receberam informações via 190 da PM sobre uma Hilux branca rondando em atitude suspeita uma propriedade rural no povoado Saquinho e foram verificar a situação, sendo recebidos a tiros de arma de fogo.

Diante da injusta agressão de um dos ocupantes da Hilux, os PMs revidaram e atingiram o agressor, que, apesar de socorrido, evoluiu a óbito ao chegar na Unidade de Pronto Atendimento da cidade de Tobias Barreto.

Os demais ocupantes do veículo relataram que foram convidados pelo suspeito, identificado por José Fernando de Jesus Santos, 25 anos, “Caroço”, para comprarem 20 cabeças de gado ao qual ele estava oferecendo para venda. Quanto ao gado, os PMs localizaram o rebanho e, logo após divulgação dos animais, um pecuarista da região reconheceu como seus, vindo a dar falta deles em seu pasto.

Vale lembrar que, desde a semana anterior, algumas ocorrências de roubo e tentativa de roubo de gado vinham acontecendo na região centro-sul do estado, inclusive, numa situação em que policiais militares de Tomar do Geru confrontaram com ladrões e impediram a subtração de gado em uma propriedade no povoado Cascavel. Na oportunidade, os bandidos fugiram, porém deixaram para trás um carro e uma motocicleta utilizados na tentativa da ação criminosa.

Fonte: Comunicação Social do 11° Batalhão da PMSE.