Rogério Ceni fala sobre o triunfo na estreia do Brasileirão: “Jogar contra o Palmeiras e sair vitorioso é sempre importante”

Treinador também exaltou o fato de ter sido o segundo jogo sem sofrer gols

O Flamengo largou bem na disputa pela defesa de título do Campeonato Brasileiro, ao vencer o Palmeiras, um dos seus principais concorrentes a levar o troféu, por 1 a 0, neste domingo (30), pela primeira rodada da competição nacional. O gol da partida foi marcado por Pedro, no segundo tempo. Com o resultado, o Rubro-Negro engata dois confrontos seguidos sem ser vazado – já havia ficado no 0 a 0 com o Vélez, pela Libertadores, na última quinta-feira. Em entrevista coletiva, o técnico Rogério Ceni analisou o triunfo sobre os paulistas.

“Jogar contra o Palmeiras e sair vitorioso é sempre importante. Não há rivalidade estadual, mas é um time que venceu muito nos últimos anos, assim como o Flamengo. Então, quando se tem um confronto, gera uma expectativa muito grande. E quando você consegue vencer, dá confiança, o torcedor vê com bons olhos quando sai vitorioso de um confronto desse tamanho”, disse. O treinador também comentou a respeito dos possíveis e já falados concorrentes da equipe da Gávea para ganhar a Série A.

“Quando começa o campeonato, você não tem três ou quatro rivais, tem todo mundo. A gente não sabe o que vai acontecer, às vezes, a formação de um grupo, você não acompanhou o campeonato estadual. Então, não tem uma exata noção do potencial de cada um. Quando começa o enfrentamento a nível nacional é que começa a se ter noção de quem vai brigar ou não pelo título. O Fortaleza venceu o Atlético-MG fora. Ainda é muito cedo para saber quem é rival, tomara que a gente também esteja brigando lá na frente. Mas vencer o Palmeiras, em si, acho que é o mais significativo no dia de hoje, por se tratar de uma grande equipe com grande investimento”, enfatizou Ceni.

Questionado em relação aos retornos de Rodrigo Caio e Diego Alves, que passaram um período ausentes dos gramados por conta de lesões, Rogério destacou a importância de se ter um plantel cheio e de qualidade. “Todos são importantes. Tivemos uma dupla diferente dessa no último jogo e também não sofremos gols. Cada hora vai jogar uma dupla, mas obviamente o Diego, pela experiência que tem, é um cara de 30 e poucos anos, sabe a hora de dar uma esfriada no jogo, acalmar, além da parte técnica dele.E o Rodrigo eu gosto bastante, já trabalhei outras vezes com ele, é sempre um prazer quando posso contar com ele”, afirmou.

Confira outros assuntos abordados na entrevista coletiva de Rogério Ceni, após vitória sobre o Palmeiras:

Arbitragem

“Sobre arbitragem, é difícil de falar. Fica até a sugestão. Nós sempre estamos aqui para explicar o jogo. O árbitro também deveria vir explicar a sua visão, as suas decisões, para passar para o torcedor. Eu vi o lance várias vezes e não consegui ver falta do Pedro. Ele dá um calcanhar na bola e não há contato com o jogador do Palmeiras. Gosto do Daronco, é um bom árbitro. Acho que é importante dar o espaço para o árbitro vir aqui e explicar o que aconteceu. O treinador sempre tem muita responsabilidade, mas o árbitro também deveria explicar para quem assiste e para nós, profissionais”

Pedro