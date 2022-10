Rogério Carvalho, PT, e Fábio do PSD vão disputar o 2º turno das eleições para o governo de Sergipe

“Estou me sentindo feliz, porque aquilo que a gente viu nas ruas, a manifestação de carinho da população em relação a mim, a Sérgio Gama, a nossa candidatura, ao próprio Valadares Filho, foram manifestações muito verdadeiras, muito intensas. Portanto, é na verdade, o coroamento de um trabalho, e principalmente, da vontade das pessoas que manifestaram nas ruas. Agora tá mais claro. Temos situação e oposição, quem quer a continuidade e quem quer algo diferente no governo. Portanto, nós vamos, com clareza, estabelecer quem quer a continuidade e quem quer a mudança. Nós tínhamos vários candidatos de oposição, agora tem candidato de oposição e um candidato de continuidade, é isso que a população precisa escolher”, disse Rogério Carvalho.

Após ser confirmado no segundo turno para o governo, Fábio destacou a necessidade de buscar votos e conquistar eleitores, que votaram no candidato indeferido pelo TSE, Valmir de Franquisquinho. “O grande desafio é continuar apresentando propostas, discutir com o eleitor, conquistar o eleitor que foi para as urnas e deu seu voto a um candidato que não poderia ser candidato. Foi um voto de protesto. A gente precisa entender isso e discutir. Vamos agora entrar no processo de uma nova eleição, de uma nova conquista. Vamos dialogar com a sociedade e, no segundo turno, vamos sair vitoriosos”, disse.