Rodinei marca contra e Flamengo é derrotado pelo Corinthians em Itaquera

Em um jogo bem equilibrado, o Flamengo chegou a ter o domínio em alguns momentos, principalmente no primeiro tempo, mas acabou derrotado pelo Corinthians por 1 a 0. O único gol da partida foi de Rodinei, contra. Após cruzamento na grande área, o lateral-direito, que estava sozinho, tentou cortar mas acabou mandando contra o próprio patrimônio.

Como o Flamengo tem um compromisso importantíssimo na próxima quarta-feira, Dorival optou por um time misto, fato que interferiu diretamente no desempenho da equipe diante do Corinthians.

O Atlético-MG é o próximo adversário do rubro-negro. As equipes se enfrentam na quarta-feira, no Maracanã, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. O Flamengo precisa vencer no tempo normal por pelo menos dois gols de diferença para avançar. Caso derrote o Galo por um gol de diferença, a vaga será definida nos pênaltis.