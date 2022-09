Resumo das principais ocorrências na área do 11° Batalhão no último final de semana

Durante o final de semana, correspondente aos dias 2, 3 e 4 de setembro, o policiamento militar do 11° Batalhão foi reforçado por diversas operações de apoio, demandadas pelo Comando do Policiamento Militar do Interior, surtindo efeitos na diminuição de delitos criminosos e na solução rápida de eventuais ocorrências, dentre elas a recuperação de duas motocicletas com restrições de roubo/furto e outra por adulteração da identificação, pela Força Tática em situações diferentes.

A primeira, motocicleta recuperada foi uma CG Titan Mix 150cc, localizada em Itabaianinha, no sábado, 03, após consulta realizada pelos PMs em motos estacionadas próximo ao fórum, no dia da feira municipal.

A segunda motocicleta recuperada, se trata de uma Pop 110 de cor branca, localizada no bairro Macaé, em Tobias Barreto, também no sábado, 03, durante abordagens realizadas pela equipe policial militar, o que resultou na identificação de um boletim de roubo/furto prestado pelo proprietário do veículo. O condutor da motocicleta, foi conduzido à delegacia de Polícia Civil.

Já na virada da noite, de sábado para domingo, policiais militares da 3ª Companhia do 11° Batalhão atenderam a uma ocorrência de trânsito onde houve uma vítima fatal. O acidente envolveu uma caminhonete Hilux, com placa de Lauro de Freita/BA, e uma motocicleta CG Titan 125, com placa de Porto da Folha/SE, nas imediações da rodovia estadual que liga as cidades de Itabaianinha e Umbaúba. O senhor identificado como Uilson Almeida dis Santos, morreu no local do acidente.

Já no domingo,04, policiais militares da Força Tática do 11° Batalhão, pararam e abordaram o condutor de motocicleta que estava em alta velocidade, no conjunto Leonor Franco em Itabaianinha, e constataram adulteração criminosa nas numerações tanto da placa, quanto do chassis do veículo, além de encontrar uma embalagem com certa quantidade de crack em posse do condutor. Foi então dada voz de prisão para o mesmo.