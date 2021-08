“Representatividade Lésbica na psicologia” encerra ciclo de minicursos no CRP19

“Representatividade Lésbica na psicologia” encerra o ciclo de minicursos do mês de agosto – Mês da Visibilidade Lésbica – no Conselho Regional de Psicologia – CRP19. O evento coordenado pelo Grupo de Trabalho de Gênero e Diversidade Sexual, da Comissão de Direito Humanos, com o apoio dos GT´s de Relações Interétnicas e de Saúde Mental do CRP19, acontece nesta segunda-feira, 23, às 20h, em ambiente virtual. O link para inscrição já está disponível na bio do @gt_generoesexualidades. São apenas 50 vagas, com direito a certificação.

O minicurso será estruturado a partir da teoria e vivência antes e após formação e vivência dentro dos Conselhos da Psicologia, de duas psicólogas, Lidiane de Melo Drapala (CRP19/1664) e Marcela Carvalho (CRP 19/2467), que abordarão a prática da psicologia e a importância da representatividade nas profissões, criando pontes entre as teorias, práticas e vivências.

Lidiane de Melo Drapala é psicóloga social, assessora em Pesquisa – Políticas Públicas no CREPOP/CRP19, mestranda em Psicologia (UFS) – Linha “Processos de Subjetivação e Política”, graduanda em Teatro/UFS, pesquisando corpo, performance e criação, representante do CRP19 na Gestão do Conselho Estadual dos Direitos da Mulher (CEDM/Sergipe).

Marcela Carvalho é psicóloga clínica, pós-graduanda em Gênero e Sexualidade pela Unyleya, mestra em Psicologia Social e Política: Indivíduo, Desenvolvimento Psicológico e Fatores Socioculturais (UFS), fundadora e diretora técnica da Remonta – Clínica LGBTI+, supervisora de estágio clínico e social. Coordenou o GT sobre Psicologia, Gênero e Diversidade Sexual no período 2014-2018 e atualmente desenvolve pesquisas sobre Terceiro Setor, Captação de Recursos, Diversidade e Inclusão.

“Representatividade de um corpo político que nos faz pensar como os movimentos feministas, transfeministas, de mulheridades, das cidadanias lgbtqipa+ têm nos provocado a pôr em xeque toda composição epistemológica que ampara e movimenta as psicologias. Nesse rebuliço todo, nós, “Psico_Lésbicas”, aliades e afins nos questionamos quanto às nossas próprias representatividades nesse/desse lugar de cuidado que são as psicologias”, pontua a psicóloga e Conselheira Camila Calaça, uma das coordenadoras do GT.

Solidariedade

O Mês da Visibilidade Lésbica do CRP19 promove debates e incentiva a solidariedade. O GT de Gênero e Diversidade Sexual, juntamente com o coletivo Nós (feito por mulheres antiproibicionistas), arrecada alimentos e materiais de higiene que serão destinados a mulheres em estado de vulnerabilidade social.

Mês da Visibilidade Lésbica

A programação do Mês da Visibilidade Lésbica começou no dia 5 de agosto com o minicurso “A violência e o sofrimento psíquico no contexto familiar das mulheres lésbicas”, com as psicólogas sergipanas, Hanna Barbara de A. Barbosa – CRP 03/22020 | 19/IS 126, psicóloga da Proteção Social Especial, Especialista em Psicologia e Sexualidade e Mestranda da UFS, desenvolvendo trabalhos sobre parentalidade homoafetiva e psicologia perinatal e Dayanne Souza Figueiredo (CRP 19/2392 – Psicóloga Clínica, professora universitária, membra da Comissão de Direitos Humanos do CRP19, Pós Graduada em Neuropsicologia e psicologia jurídica e Mestra em Psicologia Social – UFS.

No segundo debate, em 11 de agosto, a psicóloga da Proteção Social Especial, Hanna Barbara de Andrade Barbosa (CRP03/22020 e 19/IS-126), especialista em Psicologia e Sexualidade e mestranda da Universidade Federal de Sergipe-UFS, e que desenvolve trabalhos sobre parentalidade homoafetiva e psicologia perinatal e e Marcela Tiboni, mãe, lésbica, escritora, ativista, graduada em Artes Visuais, autora dos primeiros livros sobre dupla maternidade do país, sendo eles ‘MAMA: um relato de maternidade homoafetiva’ (2019) e ‘Maternidades no Plural’ (2021), abordaram a “Maternidade Lésbica”.

O terceiro tema em discussão foi ‘Vivências das mulheres lésbicas negras: entre a solidão e os afetos’, com a advogada Luísa Helena, fundadora do Coletivo AfroAfetivo Flor Dos Palmares, doula, poetisa, pesquisadora negra, colunista da rede Tudo Que Temos, consultora de Tantra, sexualidade e amamentação.

Assessoria de Comunicação | CRP19