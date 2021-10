Reitor da Unit recebe homenagem do Governo de Sergipe 

No último domingo, 24 de outubro, o governo do Estado de Sergipe realizou uma comemoração alusiva ao Dia da Sergipanidade, no Teatro Tobias Barreto, em Aracaju. Na ocasião, Jouberto Uchôa de Mendonça, reitor da Universidade Tiradentes, foi homenageado com a Medalha do Bicentenário de Sergipe. A entrega visou destacar personalidades e órgãos públicos que fomentaram ações importantes durante o período crítico da pandemia.

“Fico muito feliz e honrado em receber uma das Medalhas do Bicentenário de Sergipe, ao lado de personalidades tão importantes para nosso Estado. Tenho muito orgulho de Sergipe e tudo que a Unit puder fazer em prol da população sergipana, nunca medirá esforços”, destaca Uchôa.

A medalha do Mérito do Bicentenário da Emancipação Política se Sergipe foi instituída pelo decreto estadual N°40.698, de 16 de outubro de 2020, com o intuito de homenagear pessoas e instituições merecedoras do reconhecimento público por seus relevantes serviços prestados ao estado de Sergipe e ao seu povo, sendo outorgada pelo governador Belivaldo Chagas.

A entrega das Medalhas foi feita pela vice-governadora Eliane Aquino, representando o governador Belivaldo Chagas, ao lado da presidente da Fundação de Cultura e Arte Aperipê (Funcap), Conceição Vieira. A solenidade também foi marcada por uma série de atrações culturais celebrando a vida, a identidade e a história do povo sergipano com apresentações da Orquestra Sinfônica de Sergipe (Orsse), da cantora Amorosa, dos grupos da cultura popular sergipana como o Batalhão do Rosário, a quadrilha Unidos Arrasta Pé, de Itaporanga e o Reisado Belas Estrelas, de Santo Amaro das Brotas e do o artista visual francês, radicado em Aracaju desde 2014, Maxime Bally.