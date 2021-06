Referência na produção têxtil, Tobias Barreto é destaque na imprensa

SAIU NA MÍDIA – A edição 193 do Jornal Cinform estampa a tradição do povo tobiense. A Feira da Coruja é lembrada como patrimônio cultural e imaterial do estado de Sergipe.

Prefeitura de Tobias Barreto, AMOR POR NOSSA GENTE!

TOBIAS BARRETO

O município de Tobias Barreto ficou conhecido com a “terra dos bordados e das confecções a preços convidativos”. Além desse atrativo, carrega o estigma de um nome que consagrou o Nordeste brasileiro através da obra de seu filho ilustre. Assim é que, na década de quarenta, nasceria a mais justa homenagem a mais um sergipano que batiza o local do seu nascimento.

Quem chegar ao município não pode deixar de visitar a casa onde Tobias Barreto nasceu, o Memorial a Tobias Barreto, a Serra do Canine, o Cruzeiro do Século, a Igreja Matriz de Nossa Senhora Imperatriz dos Campos, as lojas de bordados e confecções.

São muito apreciadas as comidas típicas locais, quais sejam: carne de sol com macaxeira, carne ensopada, sarapatel e galinha caipira.

Com relação à assistência médica, há na cidade uma UPA – Unidade de Pronto Atendimento, e os povoados, na sua maioria, contam com postos de saúde. Além disso, a comunidade dispõe também de várias clínicas particulares.

O acesso à cidade é muito bom, pela sua proximidade com o Estado da Bahia, através da rodovia SE-214, pela Rodovia Federal, Tobias Barreto-Itabaianinha ou passando pelo município de Umbaúba. A cidade dispõe do terminal rodoviário, de um campo de pouso para helicópteros ou aviões de pequeno porte. Há também frota de táxi, moto táxi e transportes alternativos. As empresas Nossa Senhora de Fátima, Senhor do Bonfim, São Geraldo e a Catuense são ótimas opções para se chegar ao município.

Vale a Pena Visitar Tobias Barreto!

Por Adissandro Pinheiro