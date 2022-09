Rainha Elizabeth II morre aos 96 anos na Escócia

A Rainha Elizabeth II morreu, nesta quinta-feira (08), na Escócia. A monarca, de 96 anos, estava sob supervisão médica. O anúncio foi feito após membros da família real viajarem para o Castelo de Balmoral, onde Elizabeth estava no momento da morte.

O reinado de Elizabeth II foi o mais longo da Grã-Bretanha. Ela era a monarca mais velha do mundo e sofria do que o Palácio de Buckingham chamou de “problemas de mobilidade episódicos” desde o ano passado.

“Após uma avaliação mais aprofundada esta manhã, os médicos da rainha estão preocupados com a saúde de Sua Majestade e recomendaram que ela permaneça sob supervisão médica”, dizia o palácio em comunicado pouco antes da morte de Elizabeth.

Em outubro do ano passado, Elizabeth chegou a passar uma noite no hospital. Ela, inclusive, foi forçada a reduzir seus compromissos públicos na ocasião.

Elizabeth II era rainha desde 1952 da Grã-Bretanha e de doze outros países, incluindo Canadá, Austrália e Nova Zelândia.

HISTÓRIA

Elizabeth Alexandra Mary nasceu em Londres, no dia 21 de abril de 1926. Filha de Albert Frederick Arthur George, duque de York, e é filha de Lady Elizabeth Bowes-Lyon.

Quando nasceu, se tornou a terceira na linha de sucessão, atrás do tio Edward e George. A monarca foi batizxada na Igreja Anglicana e teve uma educação digna de sua posição.

Em 1936, Jorg V, avô de Elizabeth, morreu. Seu tio, Eduardo VIII foi coroado, mas abdicou do trono para se casar com uma americana. Com isso, Elizabeth tornou-se a herdeira imediata ao trono britânico.

Elizabeth casou-se em 20 de novembro de 1947 com Philip, príncipe da Grécia e da DInamarca. Eles eram primos em segundo grau.

Aos 25 anos, se tornou rainha do Reino Unido, no dia 6 d efevereiro de 1952, quando seu pai morreu. As preparações para sua coroação levaram quase um ano.

Em 2017, recebeu o Jubileu de Safira, uma homenagem por ter completado 65 anos no trono. Ela é a única a receber a homenagem em toda a história da monarquia britânica.

Atualmente, Charles, filho da rainha, é o primeiro na linha de sucessão ao trono britânico

Por