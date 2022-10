Quando vão ser os debates entre Lula e Bolsonaro? Datas, horários, onde assistir e tudo sobre a eleição presidencial

O último embate televisivo entre os dois foi em 28 de setembro na Rede Globo, com muitas trocas de acusações e ofensas. No primeiro turno, eles compareceram, juntos, a apenas dois confrontos: o primeiro, na Band, e o último, na Globo. O presidente candidato à reeleição também participou do debate no SBT, o qual não contou com a participação do petista.

O primeiro encontro entre os candidatos à presidência está marcado para 16 de setembro, promovido pela TV Bandeirantes, Folha de São Paulo, UOL e TV Cultura. O debate estava marcado para 9 de setembro, mas foi adiado a pedido dos postulantes.

Debate do SBT

Na quarta-feira (6), assessores de Bolsonaro e Lula se reuniram virtualmente com representantes do veículos do pool de imprensa — Estadão, Rádio Eldorado, SBT, CNN, Veja, Terra e Rádio Nova Brasil — e aprovaram as regras para o debate no segundo turno, marcado para o dia 21, sexta-feira, às 21h30.

A campanha de Bolsonaro confirmou que ele irá participar do evento. Já a representante da campanha de Lula, embora tenha aprovado todos os detalhes do evento, ainda não informou se o petista irá.

Caso um deles não compareça, o outro será entrevistado pelo pool sobre temas previamente escolhidos. Neste debate em específico, o enfrentamento dos candidatos acontecerá no estúdio do SBT, em Osasco (SP), sem plateia, com mediação do jornalista Carlos Nascimento e transmissão ao vivo pelas plataformas dos veículos patrocinadores.

O confronto será dividido em quatro blocos. Em dois, os candidatos se enfrentarão diretamente. Nos demais, jornalistas fazem perguntas. Haverá réplicas, tréplicas e comentários.

Lula não deve ir a todos

Líder no primeiro turno e mantendo a ponta nas pesquisas de intenção de voto para a última fase do pleito, Lula afirmou na quarta-feira (5) que participará no máximo de dois debates. “Não vou fazer mais debates do que o necessário, posso fazer um ou dois debates”, disse Lula durante reunião com aliados em São Paulo. No primeiro turno, Lula obteve 48,43% dos votos do primeiro turno das eleições presidenciais contra 43,20% de Bolsonaro.

Confira as datas previstas para os próximos debates: