QUADRILHA TOBIENSE MEU XAMEGO É SEMIFINALISTAS DO CONCURSO ARRASTA-PÉ TV ATALAIA

A quadrilha junina meu chamego, é uma das semifinalistas do concurso Arrasta-pé TV ATALAIA, o grupo vai fazer 3 viagens para Aracaju nos dias 16, 18 e 19 de junho para representarmos o município de Tobias Barreto.

Além da prefeitura municipal de Tobias Barreto, o comércio local tem ajudado a quadrilha, porém ainda não é o suficiente para cobrir as despesas, está acontecendo uma campanha para ajudar, através do Pix Solidário CNPJ: 27.633.860/0001-19, toda tipo de ajude em qualquer valor será bem vinda, para cobrir as dispersas das viagens, destacou seu coordenador Kaká.