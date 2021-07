Publicitária sergipana vence o Festival de Criatividade de Cannes

A publicitária sergipana Catharina Mendonça conquistou o Grand Prix do mais prestigiado prêmio da publicidade mundial, o Festival de Criatividade de Cannes. Com o reconhecimento, Catharina é a primeira redatora sem cargo de liderança a conquistar um Grand Prix pelo Brasil.

“Essa campanha é resultado do trabalho de uma super equipe. Depois de um longo processo de planejamento e criação, surgiu a ideia da campanha. A partir daí foram 20 dias loucos de correria e mão na massa para colocar de pé”, diz.

A campanha vencedora foi para o maior e-commerce da América Latina que criou uma versão digital da Parada LGBTQIA+ para uma rede social de compartilhamento de fotos e vídeos.

“O Mercado Livre veio com a proposta de fazermos algum tipo de celebração para a comunidade porque em 2020 não seria possível ir às ruas para a Parada LGBTQIA+. Foi uma forma de fazer com que todo mundo pudesse estar ali na Avenida Paulista de alguma forma, mas em segurança, independente do lugar do Brasil ou do mundo que estivesse”, conta.

Catharina, que é egressa da Unit, comenta que sempre foi um grande objetivo do Festival de Criatividade de Cannes. “Durante os meus anos na Universidade Tiradentes, todos os meus professores e colegas sabiam da minha ambição de me tornar uma criativa com reconhecimento internacional. Sempre deram força, sempre torceram e, claro, formaram a base de conhecimento que eu precisava para dar passos maiores. Nessa primeira participação já veio assim, o prêmio máximo”, destaca.

Para a publicitária, a premiação é um título importante para a agência, para o cliente e profissionais envolvidos. “Todo mundo sai ganhando. O mais importante que quero destacar é que eu não cheguei aqui sozinha. Estou muito feliz com esse reconhecimento, mas isso é resultado de anos de trabalho e do apoio e parceria de muitos colegas de trabalho que viraram amigos”, comenta.

A campanha foi criada pela GUT São Paulo. “Nessa agência, que trabalhei por quase dois anos, tive a oportunidade de trabalhar com outras marcas, além do Mercado Livre, como a Skol, Domino’s Pizza, Nestlé, Mercado Pago, entre outros. Foi a minha quarta agência em São Paulo, desde que me mudei para cá, em 2017, logo após me formar na Unit”.

Catharina confessa que o reconhecimento trouxe novas perspectivas para a carreira.

“Ainda estou assimilando a quantidade de informações em pouco tempo. Mas, com certeza, vou seguir trabalhando com criação publicitária, que é o que eu amo e sei fazer, buscando encontrar novos desafios, novas campanhas e, quem sabe, novos prêmios”, frisa.

“Confesso que fiquei um pouco assustada quando me dei conta que fui a primeira redatora sem cargo de liderança a ganhar um Grand Prix mas, de certo modo fiquei feliz por ser quem puxa essa mudança. Existem centenas de publicitárias super qualificadas só esperando o reconhecimento chegar e tenho certeza de que esse número não vai demorar a crescer”, finaliza.

Assessoria de Imprensa | Unit