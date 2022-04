Propriedade Intelectual é tema de palestra no ITP

O Instituto de Tecnologia e Pesquisa (ITP), em parceria com o Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI), realiza nesta terça-feira, 26, às 11h, no anfiteatro do bloco F, Unit campus Farolândia, palestra em alusão ao Dia Internacional da Propriedade Intelectual.

O tema ‘Patentes e programa de mentorias do INPI’ será apresentado pelo Dr. Hélio Santa Rosa Costa Silva, Chefe na Sedir Nordeste III (INPI Sergipe) e pesquisador em propriedade Industrial.

O evento é gratuito e as inscrições podem ser feitas em https://forms.gle/9heAzrci5mNa1x8XA

Ascom | ITP