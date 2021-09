Promotor de Justiça de Sergipe recebe título de cidadão Tobiense

Paulo José Francisco Alves Filho agora é cidadão de Tobias Barreto

Foi realizada na manhã da última terça-feira, dia 21, em Tobias Barreto, município que fica a 128km de Aracaju, a entrega de Título de Cidadão Honorário, às personalidades que contribuíram com a cidade em alguma área.

O Promotor de Justiça, Paulo José foi um dos homenageados. O associado ASMP e membro da Diretoria como 2º secretário, recebeu o título em agradecimento pelos serviços prestados à população de Tobias Barreto nos últimos 5 anos, enquanto foi Promotor de Justiça no município.

O Chefe de Gabinete do Procurador Geral de Justiça, Nilzir Vieira, prestigiou a solenidade, representando os membros do Ministério Público de Sergipe. Nilzir Vieira direcionou palavras de reconhecimento à carreira de Paulo José “Ao longo de 18 anos Paulo José vem exercendo a missão com denodo, coragem, sobretudo com responsabilidade social. Paulo não é um Promotor que se enclausura em um fórum, mas daqueles que saem do gabinete em busca dos problemas da comunidade e em busca das soluções . Um colega proativo, que tem esse perfil, e no momento mais sombrio da história do Ministério Público de Sergipe, ele se manteve do lado certo da trincheira, do lado da democracia, da defesa da pluralidade e da institucionalidade. Isso nos tornou irmãos, legitimou Vossa Excelência a ocupar a importante função de Diretor de Prerrogativas da Associação Sergipana do Ministério Público”, afirmou.

O Presidente da Associação Sergipana do Ministério Público- ASMP, João Rodrigues Neto, gravou um vídeo parabenizando o associado pelo honroso trabalho realizado na cidade. O vídeo foi exibido durante a entrega do título.

Durante seu discurso, Paulo José falou sobre a emoção que foi receber o título por sua longa trajetória em Tobias Barreto” A Deus agradeço o dom da vida da saúde e de estar aqui com amigos e companheiros de jornada e receber, não por meu merecimento, mas muito mais pela generosidade de Vossas Excelências, o título de cidadão tobiense. Como tudo na vida existe o momento certo. O momento para chegar, para sair. Momento para sorrir, momento para agradecer. Muito obrigado de coração a todos os vereadores dessa e de outras legislaturas, que compartilharam a minha estadia aqui em Tobias Barreto nos últimos 5 anos”, agradeceu.

Sobre a ida para outra comarca, afirmou. “É difícil falar e não me emocionar. Quando ganhei para ir para a comarca de Canindé do São Francisco, que é a menina dos olhos do judiciário e do Ministério Público, fui questionado porque eu ainda estava pensando se iria ou não. Eu falava para o Dr. Nilzir e Dr. Etélio que aqui em Tobias têm a Dra Ana , tenho uma magistrada que é um ser humano ímpar, amiga, professora, companheira de trabalho. Acabei tendo que usar a razão e não apenas a emoção. A emoção de amar Tobias Barreto , venerar os colegas de trabalho, mas Canindé tem atrativos que não podemos negar. Falar do Ministério Público é difícil, somos uma família, quem aparece é o Promotor, mas quem está atendendo a população é o servidor, nós apenas reverberamos o que é feito no gabinete”.

No final do discurso, Paulo José contou uma estória, falando sobre amizade e pediu ” A única coisa que me resta , depois desses 5 anos, é pedir que me permitam ser o novo amigo de vocês”, concluiu.

Direto da redação