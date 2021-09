Projeto leva conhecimento de primeiros socorros para a  escola

Os acidentes com crianças nas escolas são relativamente comuns. Por isso, a Universidade Tiradentes (Unit), por meio do curso de Medicina, promove a 3ª edição do Projeto Primeiros Socorros na Escola. Neste ano, o evento acontecerá de forma on-line, no sábado, 02/10.

Segundo o idealizador do projeto, o professor do curso de Medicina da Unit Daniel Neves, a ideia é capacitar os profissionais da educação e colaboradores das escolas públicas ou privadas nos conhecimentos de primeiros socorros.

“É um projeto que vem proporcionar a professores e colaboradores de escolas agirem de forma correta, rápida e segura, sabendo o que fazer e o que não fazer nos mais variados acidentes ocorridos dentro das escolas e creches, inclusive evitando possíveis óbitos”, informa Daniel.

Para compartilhar esse conhecimento, alunos e professores de Medicina, associados à International Federation of Medical Students Associations (IFMSA) Brazil Unit e estudantes da Liga Acadêmica de Medicina de Urgência e Emergência de Sergipe (Lamurgem), vão às escolas e desenvolvem atividades teóricas e práticas.

“O projeto está em sua terceira versão. Já atingimos mais de 400 professores e colaboradores de escolas, com quase 150 alunos de Medicina envolvidos e 3 professores. Eles precisam desenvolver habilidades em primeiros socorros e, também, conhecer as mais diferentes comunidades e realidades escolares do Brasil”, conclui Daniel.

Os temas abordados serão: ferimentos, fraturas, pancadas e pequenas amputações; intoxicação por picada de animais peçonhentos, alimentos e produtos químicos; engasgo e afogamento; infecções na infância, sangramento nasal e oral; queimaduras: quente, frio e lagarta de fogo; convulsões, infarto e parada cardiorrespiratória.

Assessoria de Imprensa | Unit