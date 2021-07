Projet Pocket desenvolve projetos estratégicos e acessíveis ao cliente

Se você está buscando praticidade, autonomia e qualidade, o Projet Pocket pode ser o ideal. Lançado pela Projet Consultoria Jr, empresa júnior da Universidade Tiradentes, a proposta tem se destacado por desenvolver projetos estratégicos e acessíveis, oferecendo serviços de projeção de interiores e irrigação automatizada.

Para a idealização desse modelo, foi elaborada uma pesquisa de mercado. Após, uma estratégia que tornasse o projeto atrativo e objetivo foi definida e adaptada à realidade atual, já que a sociedade ainda enfrenta a pandemia do COVID-19. Autonomia na execução e valor acessível são parâmetros assegurados ao cliente. A graduanda do décimo período do curso de Arquitetura e Urbanismo da Unit, Ana Clara Araújo Martins de Oliveira, é uma das participantes do projeto e comenta acerca da funcionalidade e relevância do mesmo.

“O projeto é elaborado com base nas necessidades e possibilidades do cliente e entregue completo para que não haja problemas na hora da execução. Infelizmente, a ideia que muitas pessoas têm até hoje é a de que a arquitetura é para pessoas com poder aquisitivo mais alto, quando, na verdade, ela deve ser acessível a todos. Trazer soluções que melhorem o ambiente, seja de trabalho ou residencial, vai impactar diretamente na qualidade de vida das pessoas que vão utilizá-lo”, afirma.

A união entre o conhecimento adquirido no meio acadêmico à prática das habilidades gera, no aluno, um intenso interesse e senso de responsabilidade. “O aluno busca melhorar seu desempenho dentro do âmbito acadêmico além de trazer inovação tanto para a sala de aula quanto para o mercado em si. A maior experiência é o contato com o cliente, aprender a lidar com diferentes situações e experimentar um pouco da vida profissional ainda dentro do ambiente acadêmico. Fora isso, a experiência de projetar, colocar em prática tudo que é passado dentro da universidade com clientes reais. É fantástico ver a sua ideia saindo do papel”, destaca a graduanda de Arquitetura e Urbanismo.

A Projet Consultoria Jr abrange os cursos de Arquitetura e Urbanismo e as engenharias Civil, Mecatrônica, Elétrica e de Produção. No caso do Projet Pocket, o foco está no Núcleo de Arquitetura e Urbanismo, mais especificamente nos projetos de interiores. A empresa júnior conta com serviços que são divididos, basicamente, em três pilares: Construção Civil, Meio Ambiente e Negócios. Para ter acesso a qualquer serviço disponibilizado pela empresa, os interessados podem solicitar maiores informações pelas seguintes formas: e-mail: comercial@projetconsultoriajr. com ; telefone: (79) 998842212.

Assessoria de Imprensa | Unit