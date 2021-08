Programa de Governança da LGPD é tema de Masterclass gratuita

Na próxima segunda-feira, 30, a Universidade Tiradentes irá ofertar, via Google Meet, a 4º edição do Masterclass com inscrições gratuitas. A partir das 20h, a gerente em Proteção de Dados do Grupo Tiradentes, Suzan Kelly Oliveira dos Santos, vai palestrar sobre o tudo que envolve o Programa de Governança em Proteção de Dados (LGPD).

Suzan Kelly afirma que apesar da lei ser extensa, os participantes irão ter um conhecimento aprofundado sobre o tema. “Vamos nos debruçar sobre a lei e analisar, especialmente, o artigo 50 que discorre sobre boas práticas de governança na privacidade de dados”. A Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD) foi aprovada em 2018 e surge para proteger e garantir os direitos fundamentais de liberdade e de privacidade e a livre formação da personalidade de cada indivíduo.

“Precisamos entender como as empresas devem se portar diante dessa nova lei. É um curso recomendado para qualquer cidadão. Em especial para os profissionais e alunos que possuem empresas, estudantes que pretendem estudar as diretrizes da lei e gestores que querem entender qual o papel desse profissional diante das novas mudanças”, explica.

Suzan reitera que a Lei de Proteção de Dados foi uma lei feita para o povo e compara a mesma com a Lei de Defesa do Consumidor de 1990. “Essa lei exige que o povo conheça os seus direitos e os direitos sobre os seus dados pessoais. Eles devem ser administrados pelo titular e nenhuma instituição ou órgão federal deve possuí-los. É um movimento parecido com o que houve quando existiu a Lei de Defesa do Consumidor. Ela precisou ser difundida pela população e a tendência é que quando o povo entender o que as empresas devem ou não fazer com seus dados, as pessoas irão ir atrás dos seus direitos” disse.

Ela também explica que quem tem conhecimento sobre a LGPD, sai na frente no mercado de trabalho e ganha em competitividade, seguindo a tendência de que cada vez mais instituições promovam um processo de melhoria através da implementação da Lei em suas gestões.

O tema também é abordado nos cursos de MBA e pós-graduações da Universidade Tiradentes de diversas áreas como Gestão, Administração, Negócio, Compliance e Marketing. As inscrições podem ser feitas no site www.unit.br/lives.

