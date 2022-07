Programa de aceleração de startups oferece bolsas de R$ 6,5 mil

Termina nesta sexta-feira, 15, o prazo para inscrições no Programa de Aceleração Startup Nordeste Sergipe. A iniciativa busca fomentar o ecossistema de inovação no estado, bem como capacitar empreendedores de base tecnológica em estágio inicial de negócio.

A proposta é oferecer às startups mentorias, referências nacionais e internacionais, networking, além de atendimento personalizado para o desenvolvimento do negócio. Serão beneficiadas startups e/ou iniciativas com inovação aplicada ao processo/produto/serviço e/ou ao modelo de negócios, com alto potencial de crescimento e impacto na sociedade, preferencialmente escalável.

Um dos principais atrativos do programa é que os selecionados receberão bolsas de estímulo à inovação no valor de R$ 6,5 mil durante seis meses, período de duração do Startup Nordeste Sergipe. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas no site www.se.sebrae.com.br. Lá também está disponível o edital do programa.

Podem participar startups formais e informais de pequeno porte detentoras de ideias inovadoras ligadas às áreas temáticas de Educação, Saúde; Meio Ambiente, Energia, Agronegócio, Turismo, Economia Criativa, Finanças, Mercados e Logística e que incorporem o uso de tecnologias, em conformidade com a conservação, preservação e desenvolvimento sustentável dos recursos naturais e culturais da região Nordeste.

Um programa de aceleração de startups é uma forma de colocar as soluções no mercado e de proporcionar a alavancagem dos negócios. Ele gera diversas vantagens às empresas que são incluídas em seus planejamentos, pois são colocadas em contato com grandes organizações e investidores, facilitando o acesso a recursos para acelerar o crescimento dos seus negócios.

Fases

O programa é dividido em três etapas. Na primeira delas, serão selecionadas até 200 negócios e/ou projetos para participar das atividades. Elas serão beneficiadas com capacitações e mentorias online, com foco no desenvolvimento e validação das soluções, bem como na análise das finanças e necessidade de capital.

Já a segunda fase terá como foco a modelagem de negócios e avaliação do potencial de mercado. Nessa etapa serão selecionadas cem startups, que também contarão com capacitações e mentorias.

Na terceira etapa o objetivo é o desenvolvimento e validação das soluções dessas cem selecionadas na Fase 2. Elas também serão beneficiadas com capacitações e participarão de uma imersão e um demoday para apresentação de seus projetos. Ao final, serão escolhidas 20 propostas, cujos responsáveis poderão ser contemplados com até duas bolsas por startups.

Mais informações também podem ser obtidas pelo telefone (79)2106-7720 e email [email protected].

Wellington Amarante

UMC | Sebrae/SE