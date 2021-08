Profissional de saúde é afastada do cargo após fingir vacinar mulher

Já imaginou você tendo que enfrentar uma fila para se imunizar contra a Covid-19, após meses de espera pela vacina, e na hora da aplicação ao invés de introduzir o líquido precioso em seu músculo o que penetra é apenas uma agulha vazia? Pois foi isso mesmo que aconteceu nesta segunda-feira (9), em Aracaju, envolvendo uma servidora da Secretaria Municipal de Saúde.

Uma servidora da Saúde foi flagrada simulando aplicar a dose da vacina contra a Covid-19 em uma jovem, que está sendo localizada pela Secretaria de Saúde de Aracaju para receber a dose da vacina.

Em nota encaminhada ao Hora News, a Secretaria Municipal de Saúde lamenta o ocorrido e diz que já identificou a servidora pública que aparece em um vídeo fingindo administrar a dose da vacina.

De acordo com a Secretaria, a profissional de saúde será afastada do Programa Municipal de Imunização e deverá responder processo criminal perante o Ministério Público do Estado.

“A Secretaria Municipal da Saúde (SMS) informa que já identificou a profissional que aparece em vídeo sem administrar a dose da vacina contra a Covid-19 nesta segunda-feira. Ela será afastada do Programa Municipal de Imunização e o caso será encaminhado para o Ministério Público Estadual. A usuária está sendo identificada para receber corretamente a dose do imunizante”, diz nota da Secretaria.

Ainda, segundo a Secretaria de Saúde, o Plano de Imunização de Aracaju é eficaz e transparente e tem o acompanhamento diário dos órgãos de fiscalização, a exemplo do Ministério Público.

“A SMS lamenta o ocorrido e reafirma a eficiência e transparência do Plano de Imunização do Município, que já imunizou 364.364 pessoas, e atua em parceria com os órgãos fiscalizadores como os Ministérios Público Estadual e Federal”, salienta a Secretaria, que reconhece a importância do papel fiscalizador da imprensa e da própria população.

“A Secretaria também agradece a vigilância da sociedade e dos veículos de imprensa, fundamentais na identificação deste fato”, conclui.

A Secretaria Municipal de Saúde não revelou o nome da profissional de saúde, bem como a profissão dela, técnica de enfermagem ou enfermeira. Também não há informação se ela já vinha praticando este crime anteriormente.

Por Redação

Foto: Divulgação