Professor da Unit assumirá coordenação do Fórum de Coordenadores de Programas de Pós-Graduação em Educação do Nordeste

O professor doutor Cristiano Ferronato, coordenador do Programa de Pós-graduação em Educação da Universidade Tiradentes (PPED/Unit), assumirá a direção do Fórum de Coordenadores de Programas de Pós-graduação em Educação do Nordeste (Forpred-NE). Em eleição realizada em outubro, a chapa Unidade na Diversidade, formada também pelos professores Ana Cristina Nascimento Givigi (UFRB) e Antônio Lisboa Leitão de Souza (UFCG), foi nomeada para o biênio 2021-2023.

Pela primeira vez, uma instituição de ensino superior particular assume o cargo de coordenação do fórum, e também é inédita a eleição de um coordenador da Unit como representante da organização a nível nordeste. “Para o PPED e para a Unit, esta representação é muito importante na medida em que demonstra como os programas de pós-graduação da instituição têm uma importante representação nos espaços de debate e discussão dos caminhos da educação e da pós-graduação na região Nordeste e no Brasil. Mostra como o trabalho feito nas últimas décadas de investimento em pesquisa tem trazido frutos importantes para que a instituição seja hoje uma das mais importantes no país”, destacou o professor Cristiano.

De acordo com ele, a eleição da chapa é fruto de vários debates e representa um desafio. “Um dos principais desafios é o fortalecimento e o crescimento com qualidade dos programas e cursos de pós-graduação acadêmicos e profissionais em educação no Nordeste. A região teve um aumento significativo de programas de pós-graduação nota 5, inclusive o PPED/Unit. A meta é que isso se consolide e mesmo aumente, nesta avaliação que estamos no momento”, contou.

“Outro desafio é o de lutar, junto com o Forpred Nacional, para que a educação seja considerada como área prioritária, de forma a ampliar o número de bolsas, angariar mais recursos para a pesquisa e, de modo geral, para a ampliação de financiamento e de editais voltados às necessidades e demandas na área”, complementou Ferronato.

PPED

O Programa de Pós-graduação em Educação da Unit já formou 173 mestres e 31 doutores na área, com atuação em diversas organizações em Sergipe, no Brasil e também no exterior. “Com isso, destaca-se o importante papel do programa no apoio institucional, principalmente na formação de mestres e doutores que atuam dentro da instituição. Esses números e essa visibilidade alcançados por docentes e discentes do PPED são fundamentais, pois demonstram para nossos alunos e candidatos a serem nossos alunos que estão em uma instituição e em um programa de qualidade”, finalizou o coordenador.

