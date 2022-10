Procon pede esclarecimentos ao Nubank após falha no aplicativo

Sistema do banco apresentou instabilidade na última quarta-feira (5)

O Procon Carioca, órgão da Prefeitura do Rio, enviou uma notificação para o banco digital Nubank solicitando esclarecimentos sobre problemas no aplicativo, após notícias veiculadas na imprensa. Com um prazo de cinco dias, a empresa deverá explicar, com provas, o que aconteceu na última quarta-feira (5) e como os clientes foram afetados.

Foi noticiada uma instabilidade sofrida no aplicativo da fornecedora nesta data, causando a interrupção de alguns serviços como pix e pagamentos. Além disso, foi relatada por alguns usuários a impossibilidade de acesso ao aplicativo.

Ainda segundo as notícias veiculadas, a Nubank esclareceu que se tratava de uma oscilação por conta de atualizações no aplicativo e informou que a empresa estava trabalhando para resolver a questão, afirmando que o dinheiro dos usuários estava seguro.

– O Procon Carioca está atento para que o consumidor não seja prejudicado na prestação do serviço, na forma que ditam as normas do Código de Defesa do Consumidor – afirmou o diretor executivo do instituto, Igor Costa.