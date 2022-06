Primeiros dias do inverno serão de chuvas em todo o Estado

O Inverno de 2022 tem início às 6h14 desta terça-feira (21). Segundo a Cordenadoria de Meteorologia e Mudanças Climáticas (CMT), da Superintendência Especial de Recursos Hídricos e Meio Ambiente (Serhma), em Sergipe, a expectativa é de que a estação chegue com chuvas mais elevadas nos oito territórios sergipanos, temperaturas amenas e ventos mais intensos.

O meteorologista Overland Amaral, indicou que a estação terá chuvas acima da média em alguns territórios. “Durante esse período as nuvens se condensam no sub oceano e adentram o continente com uma descarga maior no litoral e segue decrescendo para o interior. Assim, do litoral à região Agreste Central, as chuvas serão acima da média. No Alto Sertão, as chuvas serão normais, porém nos municípios que fazem limite com o território Agreste, serão mais elevadas”, explicou.

Para a tarde desta segunda-feira (20), a previsão é de precipitações leves e isoladas no interior e no litoral. À noite, há probabilidade de precipitações leves e isoladas no Baixo São Francisco e tempo nublado ao longo dos demais. Já no litoral, as temperaturas mínimas ficam em torno de 21,6°C e as máximas de 28,8°C. A expectativa para o interior varia entre 20,3°C e 28,4°C.

Na terça-feira (21), desde a madrugada até o início da tarde o tempo será de chuvas leves em todo o Estado, sendo que elas permanecerão no Alto Sertão sergipano, ficando nublado nos outros sete. A noite tende a ter tempo nublado no Centro Sul e Sul sergipano e chuvas leves nas demais regiões. As temperaturas mínimas serão de 23,4°C no litoral e 20,9°C no interior e as máximas de 28,6°C e 27,2°C, respectivamente.

Na quarta-feira (22), a madrugada será de chuvas leves e isoladas em todo o Estado e durante a manhã elas permanecerão nas regiões Agreste Central, Alto Sertão sergipano, com tempo nublado nos demais. Durante a tarde, a expectativa é de chuva no Centro Sul sergipano e tempo nublado nos demais. O período noturno tende a ter tempo nublado no interior e precipitações leves no litoral. Os termômetros registram mínimas em torno de 23,2°C e máximas de 28,3°C no litoral, já no interior do estado eles marcam entre 21,1°C e 28,1°C.

Na quinta-feira (23), véspera de São João, chove levemente durante a madrugada e a manhã em todo o Estado. Pela tarde, o tempo fica nublado no litoral, enquanto chove em todo o interior do Estado. A noite tende a ter tempo nublado ao longo de todo o território Sergipano. As temperaturas ficarão entre 21,5°C e 28,9°C no litoral, enquanto no interior elas variam de 20,9°C a 28,2°C.

Ainda segundo Overland Amaral, a estação ainda será marcada por outras peculiaridades. “Além dos dias chuvosos em maior número, as temperaturas ficarão ainda mais amenas, sendo que no litoral as mínimas chegarão entre 19°C e 20,0°C, e no interior entre 17,0°C e 18,0°C. Outro fator a ser levado em consideração é que os ventos do Sul e Sudeste serão ainda mais intensos, com rajadas mais fortes entre 30 e 35 km/h”, frisa.