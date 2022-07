Primeira Jalagipe Run acontece próximo sábado na Orla da Atalaia, a partir das 6h

A primeira corrida Jalagipe Run faz parte da programação da XIX Jornada de Anestesiologia de Alagoas e Sergipe, que começa nesta quinta-feira, 28 de julho, no Hotel Vidam, em Aracaju. De acordo com os organizadores, o evento este ano traz uma abordagem sobre a importância da qualidade de vida, tanto de pacientes como de anestesistas. “Serão duas distâncias a serem percorridas pelos participantes, de 6 km e 3 km, saindo do Vidam”, informa Dr. Lucas Cabral, vice-presidente da Sociedade de Anestesiologia do Estado de Sergipe (Saese).

Cerca de 40 pessoas deverão participar da corrida e os primeiros colocados, homem e mulher, de cada distância serão premiados. “Todos os participantes que concluírem o percurso vão ganhar medalha”, informa Dr. Lucas Cabral. “Várias pessoas que se inscreveram já começaram a se preparar para a Jalagipe Run. Isso significa que já estamos atingindo o nosso objetivo, que é estimular hábitos saudáveis”.

Em 19 anos de realização da Jalagipe, esse é o primeiro que conta com uma atividade esportiva. “É a primeira vez que promovemos dentro da Jornada de Anestesiologia, uma prática desta modalidade e nosso objetivo é estimular a atividade física e a coletividade”, ressalta o presidente da Saese, Fabrício Dias Antunes.

XIX Jalagipe

No total, serão três dias de evento que reunirão palestrantes de vários estados brasileiros, que falarão sobre a importância da qualidade de vida, tanto dos pacientes como dos anestesiologistas. A jornada será aberta com o curso de Controle de Via Aérea, da Sociedade Brasileira de Anestesiologia (SBA), que ocorrerá durante a manhã e tarde do dia 28 de Julho de 2022.

A programação será retomada às 8h do dia seguinte, com palestras que abordarão a importância da saúde mental, o que há de novidades em anestesia nas áreas de obstetrícia, na Medicina perioperatória, na pediatria, para traumas em geral e no tratamento da dor, dentre outros temas, a exemplo de segurança do paciente, anestesia regional, prós e contra em anestesia ambulatorial. A jornada contará ainda com mesa redonda e júri simulado, além de planejamento financeiro e gestão.

De acordo com o anestesiologista Fabrício Antunes, o evento contará com a presença do presidente da Sociedade Brasileira de Anestesiologia, Dr. Marcos Albuquerque, que também integra a diretoria da Saese. “Outra novidade que estamos trazendo na Jalagipe deste ano é o Núcleo do Eu, da SBA, que tenta trabalhar a questão emocional, social e física do anestesista e terá um estande no evento”, finaliza, complementando que a jornada será encerrada com uma confraternização da categoria.

