Previsão para emissão do novo RG em SE é janeiro de 2023

Nova carteira de identidade: previsão para emissão do documento em Sergipe é janeiro de 2023

Nesta sexta-feira (25), o Instituto de Identificação de Sergipe (IWGS) informou que está em processo de adaptação para a emissão da nova carteira de identidade nacional. O novo modelo, anunciado pelo governo federal nesta quarta, tem como objetivo unificar o número do documento em todas as unidades da federação através do Cadastro de Pessoas Físicas (CPF).

A previsão para emissão da nova carteira de identidade no estado é janeiro de 2023. De acordo com o instituto, o novo documento reduz ainda mais as tentativas de fraude contra a identidade.

“A nova carteira de identidade vem para resolver definitivamente a quantidade de documentos que o cidadão tem que portar. Ela integra todos os números em um único documento. A primeira via será gratuita, mas a atual não perde a validade. Por ser uma única chave, os institutos de identificação poderão validar com mais rapidez e garantir o acesso a esse documento a quem mais precisa, disse o diretor (IWGS), Jenilson Gomes. Por g1 SE